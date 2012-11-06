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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:57 BJT

〔全球金市〕金价几持平,关注美国大选

路透新加坡11月6日电---金价周二几无变化,因投资者静待美国总统选举可能带来的政策变化,同时中国即将迎来领导人换届以及希腊因新撙节措施举行罢工也令人气趋于审慎.

美国总统奥巴马和共和党候选人罗姆尼在几个摇摆州进行最后关头的较量.若罗姆尼胜出或令金价承压,因进一步货币放宽的希望或黯淡,冲击金价前景.

中国共产党第十八次全国代表大会定于周四召开,投资者也在静待十年一次的权力交接,预期新领导团队就位后,会有更清晰的经济政策走向.

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