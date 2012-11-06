〔全球金市〕金价几持平,关注美国大选

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---金价周二几无变化,因投资者静待美国总统选举可能带来的政策变化,同时中国即将迎来领导人换届以及希腊因新撙节措施举行罢工也令人气趋于审慎.
美国总统奥巴马和共和党候选人罗姆尼在几个摇摆州进行最后关头的较量.若罗姆尼胜出或令金价承压,因进一步货币放宽的希望或黯淡,冲击金价前景.
中国共产党第十八次全国代表大会定于周四召开,投资者也在静待十年一次的权力交接,预期新领导团队就位后,会有更清晰的经济政策走向.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。