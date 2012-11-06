〔中国债市〕利率互换继续小跌,预计曲线后期趋陡峭可能性大

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京11月6日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二继续小跌,受较宽松的资金状况和获利了结交易情绪推动.市场人士预计,IRS曲线后期趋陡峭的可能性大,但对是由短端还是中长端带动存分歧.
他们并表示,当前密切关注十八大后政策动向,以及10月宏观经济数据发布.在这些市场影响因素明朗之前,心态偏谨慎.
"虽然(公开市场净)回笼了一千多亿,但资金宽松,大家都没什么(流动性)问题,IRS短端下行,"上海一银行交易员称,"现在没什么事,等十八大和数据."
尽管中国人民银行公开市场周二单日净回笼逾千亿元人民币,但银行间资金市场隔夜等主要回购加权利率下行逾10个bp,因大型银行资金供给充裕,尽消公开市场抽水影响.[CN/CN]
香港一外资银行交易员亦表示,自上月月中以来,IRS曲线上行幅度在10个基点(bp)以上,部分前期做多机构获利回吐的兴趣浮现;加之央行维稳资金面的决心很大,七天回购定盘利率CN7DRPFIX=CFXS走势较稳,机构资金面预期也偏好,均助推IRS下探.
上述两位市场人士均预测IRS曲线后期会趋陡峭,但对由什么期限推动存有分歧.上海交易员看多年内资金面,认为会由短端引领;香港交易员则表示,海外风险情绪在转好,加之预期中国十八大后会有进一步刺激经济的政策出台,故其认为中长端向上调整的可能性更大一些.
中国共产党第十八次全国代表大会即将于周四(11月8日)召开,本次会议将选举产生新一届的中共中央领导层.周五(9日)后,中国10月经济数据将陆续出炉.路透调查预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月,工业增加值继续回升,新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.2157/ 3.3271 3.1400/ 3.2308 3.2300/ 3.3250 3.3567/ 3.4533 3.3633/ 3.6200
周一 3.2450/ 3.3450 3.1700/ 3.2630 3.2740/ 3.3680 3.3900/ 3.4880 3.3875/ 3.6100
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变动 -0.0293/-0.0179 -0.0300/-0.0322 -0.0440/-0.0430 -0.0333/-0.0347 -0.0242/ 0.0100
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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