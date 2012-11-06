〔中国债市〕利率互换继续小跌,预计曲线后期趋陡峭可能性大

路透北京11月6日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周二继续小跌,受较宽松的资金状况和获利了结交易情绪推动.市场人士预计,IRS曲线后期趋陡峭的可能性大,但对是由短端还是中长端带动存分歧.

他们并表示,当前密切关注十八大后政策动向,以及10月宏观经济数据发布.在这些市场影响因素明朗之前,心态偏谨慎.

"虽然(公开市场净)回笼了一千多亿,但资金宽松,大家都没什么(流动性)问题,IRS短端下行,"上海一银行交易员称,"现在没什么事,等十八大和数据."

尽管中国人民银行公开市场周二单日净回笼逾千亿元人民币,但银行间资金市场隔夜等主要回购加权利率下行逾10个bp,因大型银行资金供给充裕,尽消公开市场抽水影响.[CN/CN]

香港一外资银行交易员亦表示,自上月月中以来,IRS曲线上行幅度在10个基点(bp)以上,部分前期做多机构获利回吐的兴趣浮现;加之央行维稳资金面的决心很大,七天回购定盘利率CN7DRPFIX=CFXS走势较稳,机构资金面预期也偏好,均助推IRS下探.

上述两位市场人士均预测IRS曲线后期会趋陡峭,但对由什么期限推动存有分歧.上海交易员看多年内资金面,认为会由短端引领;香港交易员则表示,海外风险情绪在转好,加之预期中国十八大后会有进一步刺激经济的政策出台,故其认为中长端向上调整的可能性更大一些.

中国共产党第十八次全国代表大会即将于周四(11月8日)召开,本次会议将选举产生新一届的中共中央领导层.周五(9日)后,中国10月经济数据将陆续出炉.路透调查预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月,工业增加值继续回升,新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2157/ 3.3271 3.1400/ 3.2308 3.2300/ 3.3250 3.3567/ 3.4533 3.3633/ 3.6200

周一 3.2450/ 3.3450 3.1700/ 3.2630 3.2740/ 3.3680 3.3900/ 3.4880 3.3875/ 3.6100

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变动 -0.0293/-0.0179 -0.0300/-0.0322 -0.0440/-0.0430 -0.0333/-0.0347 -0.0242/ 0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)