《中国新债预测》七年续发国债预测均值料在3.48%,紧贴二级市场

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 招标品种: 财政部今年第16期七年固息国债第二次续发
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.46%-3.52%
* 预测均值: 3.48%(按各家机构预测值平均)
路透北京11月6日电---中国财政部周三将第二次续发今年第16期七年固息国债.路透调查显示,参考此前经验,七年国债投标需求基本稳定,料明日配置盘参与度尚可,收益率预测均值3.48%,紧贴二级市场.
不过受访人士并指出,国内经济企稳迹象不断得到确认,只是未来回升力度还不明朗,这也令机构对未来中长债走势存有忧虑,当前二级市场该期限券种交易活跃度一般就可说明问题,这种谨慎心态或对明日新债发行有所影响.
"国债招标应该不会太出乎意料的,(预计中标利率)接近二级水平."上海一外资银行交易员称.
上海一中资银行交易员则提到,从近期走势看,出于对国内基本面预期的缓和,中长端利率品种普遍承压.10月宏观经济数据公布在即,若数据未明显低于预期,且伴随近期中美政坛换届结束,或对未来中长债走势形成影响.
最新数据几乎均释放积极信号.中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红;官方非制造业PMI亦大幅回升,汇丰服务业PMI虽略降但仍保持扩张势头,而9月的工业企业利润则逆转此前五个月同比跌势转升.
国家统计局周五(9日)将公布CPI和工业增加值等数据.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.4938%.二级市场上,剩余期限约6.8356年的120016券CN120016=CFXM最新双边报价收益率为3.4888%/3.4800%.
本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与16期国债CN120016=CFXS相同.从2012年9月6日开始计息,票面利率3.25%,按年付息.
该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
竞争性招标时间为11月7日上午9:30-10:30,16期国债当日停止交易一天.11月8日开始续发行,11月12日续发行结束.续发行部分从11月14日起与原发行部分合并上市交易.
财政部于9月5日招标发行了第16期国债,当期发行量300亿元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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