《汇市简讯》欧元兑美元买单在1.2765-75与1.2750

0749 GMT

* 期权障碍在1.2750,其下有停止单,更多买单在1.2741与技术支撑位

* 卖单在1.2820-40,1.2870与1.2890-00

* 最近将到期期权的行权价在1.2795,1.2825与1.2900

* 汇价在30日波林格区间下缘1.2785下方

* 1.2042至1.3173走势的38.2%费波纳奇回档位在1.2741.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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