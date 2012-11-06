〔日股业绩〕日产汽车下调全年净利预估,中日领土争端冲击销量(更新版)

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增细节)
* 下调财年净利预估至3,200亿日圆,此前为4,000亿
* 第二季净利增长7.7%至1,060亿日圆
* 日产是对中国市场依赖程度最高的日本车企
* 业绩公布前股价收低2%
路透横滨11月6日电---日产汽车(7201.T)将全年净利预估下调五分之一至39.9亿美元,步本田汽车(7267.T)后尘.此前因中日领土争端,公司在中国销量大减.中国是全球最大的汽车市场.
受中日岛屿争端引发的抗议活动影响,日产、本田和丰田(7203.T)的在华汽车需求几乎减半.日系车企中,日产对中国业务最为依赖,中国贡献其27%的汽车销量.
日产及其在中国的合资公司10月在华售出64,300辆汽车,较上年同期下滑41%.中国是日产按销量计最大的市场.
汤森路透I/B/E/S调查25位分析师平均预计日产年度净利为3,780亿日圆.汤森路透StarMine旗下SmartEstimate则预估净利为3,600亿日圆,后者更侧重于顶级分析师的及时预估.
日产周二宣布,公司7-9月净利增长7.7%至1,060亿日圆(约合13.2亿美元),尽管在美国和欧洲的销量低于预期.I/B/E/S调查七位分析师给出的预告均值为914亿日圆.
日产将2012年中国销量预估从135万辆下调到117.5万辆,目前预计2012年全球销量在508万辆,低于之前预估的535万辆.
"(中国的)情况正逐步好转.客户渐渐回归."日产汽车营运长志贺俊之对记者表示.他还称,7-9月间日产在中国的市场份额跌至6.3%,1-6月时曾在7.5%.
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**竞争激烈**
在第二大市场美国,日产热销的中型车Altima在7月前后遇到了生产延误的问题.在中型家庭轿车市场,Altima面临丰田凯美瑞、本田雅阁、福特(F.N)Fusion,以及通用(GM.N)、现代(005380.KS)和大众(VOWG_p.DE)同级车的激烈竞争.
日产10月美国市场销量较一年前大减3.2%,至79,685辆.
日产/雷诺在开发电动车方面处于业界最前沿,但Leaf EV电动车自发布近两年以来,仅售出约38,000辆,表现低于最初预期,因为续航里程不足令买家却步.
日产股价今年已下滑2%,市值接近390亿美元,同期丰田和本田分别上涨26%和3%.日产周二在公布财报前收低2%.(完)
--编译 田建华/洪曦;审校 隋芬
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