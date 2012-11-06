〔日股业绩〕日产汽车下调全年净利预估,中日领土争端冲击销量(更新版)

(新增细节)

* 下调财年净利预估至3,200亿日圆,此前为4,000亿

* 第二季净利增长7.7%至1,060亿日圆

* 日产是对中国市场依赖程度最高的日本车企

* 业绩公布前股价收低2%

路透横滨11月6日电---日产汽车(7201.T)将全年净利预估下调五分之一至39.9亿美元,步本田汽车(7267.T)后尘.此前因中日领土争端,公司在中国销量大减.中国是全球最大的汽车市场.

受中日岛屿争端引发的抗议活动影响,日产、本田和丰田(7203.T)的在华汽车需求几乎减半.日系车企中,日产对中国业务最为依赖,中国贡献其27%的汽车销量.

日产及其在中国的合资公司10月在华售出64,300辆汽车,较上年同期下滑41%.中国是日产按销量计最大的市场.

汤森路透I/B/E/S调查25位分析师平均预计日产年度净利为3,780亿日圆.汤森路透StarMine旗下SmartEstimate则预估净利为3,600亿日圆,后者更侧重于顶级分析师的及时预估.

日产周二宣布,公司7-9月净利增长7.7%至1,060亿日圆(约合13.2亿美元),尽管在美国和欧洲的销量低于预期.I/B/E/S调查七位分析师给出的预告均值为914亿日圆.

日产将2012年中国销量预估从135万辆下调到117.5万辆,目前预计2012年全球销量在508万辆,低于之前预估的535万辆.

"(中国的)情况正逐步好转.客户渐渐回归."日产汽车营运长志贺俊之对记者表示.他还称,7-9月间日产在中国的市场份额跌至6.3%,1-6月时曾在7.5%.

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**竞争激烈**

在第二大市场美国,日产热销的中型车Altima在7月前后遇到了生产延误的问题.在中型家庭轿车市场,Altima面临丰田凯美瑞、本田雅阁、福特(F.N)Fusion,以及通用(GM.N)、现代(005380.KS)和大众(VOWG_p.DE)同级车的激烈竞争.

日产10月美国市场销量较一年前大减3.2%,至79,685辆.

日产/雷诺在开发电动车方面处于业界最前沿,但Leaf EV电动车自发布近两年以来,仅售出约38,000辆,表现低于最初预期,因为续航里程不足令买家却步.

日产股价今年已下滑2%,市值接近390亿美元,同期丰田和本田分别上涨26%和3%.日产周二在公布财报前收低2%.(完)