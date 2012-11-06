〔美股业绩〕纽约-泛欧交易所第三季营收连续第五个季度下滑

路透伦敦11月6日电---全球最大的股票交易所运营商--纽约-泛欧交易所集团NYX.N宣布,第三季净营收下滑21%至5.59亿美元,称美国和欧洲交易低迷是营收下滑的原因.

纽约-泛欧交易所集团周二宣布,截至9月末的三个月净利下滑42%至1.08亿美元,每股盈余则下滑38%至0.44美元.

该业绩反映出,由于投资者对于全球经济形势的持续担忧,集团在纽约、伦敦和巴黎的主要股票和期货市场交易活动的低迷,此外还有去年第三季表现强势的原因.

纽约-泛欧交易所集团周二还表示,第三季其期货和期权交易部门的净营收下滑27%至1.64亿美元.

其在一份电子声明中称:"2011年第三季以来市场波动性明显下滑,在今年8月时达到数年低点."(完)