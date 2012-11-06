〔中国债市〕方向未明现券仍无明显起色,近五年期国债表现稍佳

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---中国银行间债市周二依旧较为平静,现券收益率总体未有大的变化,机构静待十八大召开和10月数据公布.平淡市况中,近五年期的国债收益率小幅下行,表现稍佳.
中共十八大会议将于本周四召开,周五国家统计局并将公布10月工业品价格指数(PPI)以及居民消费价格指数(CPI)等主要经济数据.
北京一银行交易员表示,今日现券整体"变化不大哈,还是小幅波动."
上海一银行交易员补充说,相对平淡的交投中,近五年期的国债表现稍好,收益率小跌,但因整体后市方向不明朗,降幅有限.另外,明日财政部将续发行的国债也值得关注,以判断经济企稳向好背景下,市场对中长债收益率可能上行的忧虑能否得到验证.
财政部周三将第二次续发今年第16期七年固息国债.路透调查显示,参考此前经验,七年国债投标需求基本稳定,料明日配置盘参与度尚可,收益率预测均值3.48%,紧贴二级市场.[ID:nSB2087127]
路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]
剩余期限约4.8年的固息国债120014券今日成交收益率tCN120014=CFXS介于3.14%-3.18%间,上日尾盘在3.20%附近.另一相近期限的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.1800%,上日尾盘为3.2150%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.5363 3.2042
上日 2.6945 3.3291
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9850/2.9190
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9501/2.9001
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3810/3.3170 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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