〔中国债市〕方向未明现券仍无明显起色,近五年期国债表现稍佳

路透上海11月6日电---中国银行间债市周二依旧较为平静,现券收益率总体未有大的变化,机构静待十八大召开和10月数据公布.平淡市况中,近五年期的国债收益率小幅下行,表现稍佳.

中共十八大会议将于本周四召开,周五国家统计局并将公布10月工业品价格指数(PPI)以及居民消费价格指数(CPI)等主要经济数据.

北京一银行交易员表示,今日现券整体"变化不大哈,还是小幅波动."

上海一银行交易员补充说,相对平淡的交投中,近五年期的国债表现稍好,收益率小跌,但因整体后市方向不明朗,降幅有限.另外,明日财政部将续发行的国债也值得关注,以判断经济企稳向好背景下,市场对中长债收益率可能上行的忧虑能否得到验证.

财政部周三将第二次续发今年第16期七年固息国债.路透调查显示,参考此前经验,七年国债投标需求基本稳定,料明日配置盘参与度尚可,收益率预测均值3.48%,紧贴二级市场.[ID:nSB2087127]

路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

剩余期限约4.8年的固息国债120014券今日成交收益率tCN120014=CFXS介于3.14%-3.18%间,上日尾盘在3.20%附近.另一相近期限的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在3.1800%,上日尾盘为3.2150%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5363 3.2042

上日 2.6945 3.3291

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9850/2.9190

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9501/2.9001

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3810/3.3170 (完)

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