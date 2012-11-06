(重温稿)《中国新债预测》七年续发国债预测均值料在3.48%,紧贴二级市场

* 招标品种: 财政部今年第16期七年固息国债第二次续发

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.46%-3.52%

* 预测均值: 3.48%(按各家机构预测值平均)

路透北京11月6日电---中国财政部周三将第二次续发今年第16期七年固息国债.路透调查显示,参考此前经验,七年国债投标需求基本稳定,料明日配置盘参与度尚可,收益率预测均值3.48%,紧贴二级市场.

不过受访人士并指出,国内经济企稳迹象不断得到确认,只是未来回升力度还不明朗,这也令机构对未来中长债走势存有忧虑,当前二级市场该期限券种交易活跃度一般就可说明问题,这种谨慎心态或对明日新债发行有所影响.

"国债招标应该不会太出乎意料的,(预计中标利率)接近二级水平."上海一外资银行交易员称.

上海一中资银行交易员则提到,从近期走势看,出于对国内基本面预期的缓和,中长端利率品种普遍承压.10月宏观经济数据公布在即,若数据未明显低于预期,且伴随近期中美政坛换届结束,或对未来中长债走势形成影响.

最新数据几乎均释放积极信号.中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红;官方非制造业PMI亦大幅回升,汇丰服务业PMI虽略降但仍保持扩张势头,而9月的工业企业利润则逆转此前五个月同比跌势转升.

国家统计局周五(9日)将公布CPI和工业增加值等数据.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率为3.4938%.二级市场上,剩余期限约6.8356年的120016券CN120016=CFXM最新双边报价收益率为3.4888%/3.4800%.

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与16期国债CN120016=CFXS相同.从2012年9月6日开始计息,票面利率3.25%,按年付息.

该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

竞争性招标时间为11月7日上午9:30-10:30,16期国债当日停止交易一天.11月8日开始续发行,11月12日续发行结束.续发行部分从11月14日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于9月5日招标发行了第16期国债,当期发行量300亿元.(完)