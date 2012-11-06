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财经报道 | 2012年 11月 6日 星期二 17:09 BJT

〔中港股市〕港股从今年高点续跌,内地股市亦下滑

* 恒指跌0.3%,恒生国企指数亦跌0.3%,沪深300指数跌0.4%

* 成交量在美国大选前仍受抑制

* 汇丰控股收低,该公司称触犯美国反洗钱规定的罚款可能远高于15亿美元

* 招商局国际收低,此前其一名股东寻求出售股份

路透香港11月6日电---香港股市周二从今年高点连续第二日下滑,因投资者在美国大选结果出炉前对近期上涨个股获利进行了结.

恒生指数.HSI收低0.3%至21,944.4点,从上周五的今年收盘高位连续第二日走低.恒生国企指数.HSCE亦跌0.3%.

在内地市场方面,沪深300指数.CSI300收低0.4%至2,292.2点,为10月29日以来最大跌幅,沪综指.SSEC亦收跌0.4%.

"资金仍在涌入香港,但每个人都在等待,直到美国大选的不确定性得以解除,"敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong称.

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