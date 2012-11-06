〔中港股市〕港股从今年高点续跌,内地股市亦下滑

香港个股：安踏体育与韩国Kolon组合营，分销后者品牌产品
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
* 恒指跌0.3%,恒生国企指数亦跌0.3%,沪深300指数跌0.4%
* 成交量在美国大选前仍受抑制
* 汇丰控股收低,该公司称触犯美国反洗钱规定的罚款可能远高于15亿美元
* 招商局国际收低,此前其一名股东寻求出售股份
路透香港11月6日电---香港股市周二从今年高点连续第二日下滑,因投资者在美国大选结果出炉前对近期上涨个股获利进行了结.
恒生指数.HSI收低0.3%至21,944.4点,从上周五的今年收盘高位连续第二日走低.恒生国企指数.HSCE亦跌0.3%.
在内地市场方面,沪深300指数.CSI300收低0.4%至2,292.2点,为10月29日以来最大跌幅,沪综指.SSEC亦收跌0.4%.
"资金仍在涌入香港,但每个人都在等待,直到美国大选的不确定性得以解除,"敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong称.
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管