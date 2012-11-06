〔中国汇市〕人民币自涨停位回落收市近持平,后续升值压力难减(更新版)

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增收盘报价和更多评论)
* 人民币兑美元收市近持平
* 盘中几乎封住区间上限,尾盘稍有松动
* 部分因美国总统大选的助推
* 短期内人民币强势难改
路透北京11月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二尾盘自涨停位稍有回落,收市近持平.受中间价微升及美国总统大选影响市场情绪,结汇盘压力沉重,今日即期价格于盘间多数时间守在日间波幅上限位6.2447元,仅于尾盘时有所松动.
上海一银行交易员称,人民币今日长时间基本封在涨停板,但尾盘时观察到中资大行美元买盘报价,价格开始有所松动,之后各家银行都开始跟随报价.交易应该以客盘为主,自营盘空间不大;由于近期央行中间价背离市场,后期结汇带来的人民币升值压力料难减小.
该交易员并表示,尾盘大行美元买盘报价或是源自央行授意."我猜应该是央行想尾盘把流动性带一下".
"现在央行显然想慢慢退出直接干预市场,但是事实感觉又是矛盾的,一方面不出手干预,一方面又牢牢锁住中间价,使得中间价背离市场,矛盾啊."该交易员在谈及人民币近期强势时表示.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2456 6.2447 6.2475 6.3078 6.3082 6.2454
市场人士并称,美国总统大选对人民币即期市场的影响应该不会那么直接,但会助涨人民币升值的情绪,而市场的反应显然更为灵敏.盘中美元接盘很少,整体成交亦相对清淡.
一大型企业的交易员称,现在除非有企业要付汇,否则不会要美元,"现在就看央行怎么想了".
人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.
对于正在进行中的美国大选对人民币汇率的影响,有交易员称,美国大选对人民币升值的情绪还是有推动作用的,"要是罗姆尼上台的话,就更难说了,(人民币)说不定更强了."
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以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3590/15 6.3615
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2392/20 6.2413
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,580点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4036元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽
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