〔中国汇市〕人民币自涨停位回落收市近持平,后续升值压力难减(更新版)

(新增收盘报价和更多评论)

* 人民币兑美元收市近持平

* 盘中几乎封住区间上限,尾盘稍有松动

* 部分因美国总统大选的助推

* 短期内人民币强势难改

路透北京11月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二尾盘自涨停位稍有回落,收市近持平.受中间价微升及美国总统大选影响市场情绪,结汇盘压力沉重,今日即期价格于盘间多数时间守在日间波幅上限位6.2447元,仅于尾盘时有所松动.

上海一银行交易员称,人民币今日长时间基本封在涨停板,但尾盘时观察到中资大行美元买盘报价,价格开始有所松动,之后各家银行都开始跟随报价.交易应该以客盘为主,自营盘空间不大;由于近期央行中间价背离市场,后期结汇带来的人民币升值压力料难减小.

该交易员并表示,尾盘大行美元买盘报价或是源自央行授意."我猜应该是央行想尾盘把流动性带一下".

"现在央行显然想慢慢退出直接干预市场,但是事实感觉又是矛盾的,一方面不出手干预,一方面又牢牢锁住中间价,使得中间价背离市场,矛盾啊."该交易员在谈及人民币近期强势时表示.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2456 6.2447 6.2475 6.3078 6.3082 6.2454

市场人士并称,美国总统大选对人民币即期市场的影响应该不会那么直接,但会助涨人民币升值的情绪,而市场的反应显然更为灵敏.盘中美元接盘很少,整体成交亦相对清淡.

一大型企业的交易员称,现在除非有企业要付汇,否则不会要美元,"现在就看央行怎么想了".

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

对于正在进行中的美国大选对人民币汇率的影响,有交易员称,美国大选对人民币升值的情绪还是有推动作用的,"要是罗姆尼上台的话,就更难说了,(人民币)说不定更强了."

东京汇市欧元/美元周二走软至两个月低位附近,围绕希腊议会就新撙节方案投票的不确定性令欧元前景蒙阴.希腊需要通过该方案,才能确保获得国际援助. [FRX/CN]

以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3590/15 6.3615

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2392/20 6.2413

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,580点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4036元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽

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