标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透伦敦11月6日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
澳元/美元:在澳洲央行公布决定后出现一轮轧空.我们预计若升至61.8回档位1.0443美元上方,涨势料难以稳定,但目前无法排除这种可能.若升穿1.0443美元,未来料涨向4月高位1.0475美元,亦有可能升至1.0523美元(9月高位以来走势的78.6%回档位).关键阻力位仍在1.0611/25,这是9月高点以及一较大波动区间的顶点.
支撑位在200日移动均线1.0336美元,近期支撑线在1.0317.若就此下挫,料会减轻上档压力,未来或跌至1.0096/1.01,随后是0.9975(50%和61.8回档位).首道支撑位在上周低点1.0237.
美元/瑞郎:已经突破200日移动均线0.9395瑞郎,并正在完成筑底.若收在0.9438以上,将会确认底部,但这只是时间问题.技术指标偏多.若收在0.9438上方,将构成利好,暗示市场筑底完成,并将反弹至0.9505和0.9594.美元/瑞郎若下跌,将在0.9305寻得首道(支撑线),随后是0.9215/03,预计后者将限制跌幅.
欧元/日圆:再度在位于104.69/82日圆的双斐波那契阻力位(自2009年高位开始跌势的23.6%回档位和今年走势的61.8%回档位)遇阻.上述水准难以攻克,市场注意力已经转移至102.08日圆的支撑线.
在该支撑线附近亦有200日移动均线102.14日圆.若无法守住趋势线102.08,未来将下探100.15,随后是9月中旬低位99.50.
纽约 当日 今年来 2011年
0922GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2772 1.2795 -0.18 -1.34 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.17 80.28 -0.14 +4.20 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 102.40 102.67 -0.26 +2.84 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9446 0.9433 +0.14 +0.75 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5975 1.5977 -0.01 +2.83 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9941 0.9963 -0.22 -2.47 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0424 1.0360 +0.62 +1.95 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8269 0.8249 +0.24 +6.23 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.580 83.190 +0.47 +6.28 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.290 66.210 +0.12 +10.80 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.07 128.25 -0.14 +7.14 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2604 1.2559 +0.36 -3.98 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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