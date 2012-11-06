《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月6日

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *五矿集团 200 20 6 11/7薄记建档 国开行 AAA 11/8 11/9 光大银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *惠天热电 4 2 12 11/9薄记建档 兴业银行 AA 11/12 11/13 (000692.SZ) ============================================================================================ *华泰集团 14 4 12 11/9薄记建档 农业银行 AA 11/13 11/14 ============================================================================================ *太仓港协鑫 8 4 12 11/13薄记建档 工商银行 AA- 11/14 11/15 发电公司 农业银行 ============================================================================================ *特变电工 10 5 12 11/13薄记建档 中国银行 AA+ 11/14 11/15 (600089.SS) ============================================================================================ *成都路桥 5.5 3 12 11/13薄记建档 民生银行 A+ 11/14 11/15 (002628.SZ) ============================================================================================ *青岛城投集团 20 10 12 11/14簿记建档 浦发银行 AAA 11/16 11/19 ============================================================================================ 华侨城集团 20 20 12 11/7薄记建档 建设银行 AAA 11/8 11/9 ============================================================================================ 青海投资集团 12 6 12 11/7薄记建档 民生银行 AA- 11/8 11/9 ============================================================================================ 绍兴水务集团 6 2 12 11/7薄记建档 华夏银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 富通集团 9 4 12 11/7薄记建档 民生银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 东营方圆 13 6 12 11/7薄记建档 中国银行 AA- 11/8 11/9 有色金属 ============================================================================================ 国泰君安证券 100 20 3 11/7招标 工商银行 AAA 11/8 11/9 建设银行等 ============================================================================================ 海亮集团 16 4 12 11/7簿记建档 平安银行 AA- 11/8 11/9 ============================================================================================ 汉江水利水电 5 3 12 11/7簿记建档 工商银行 AA 11/8 11/9 集团 ============================================================================================ 天津钢管集团 20 5 12 11/7簿记建档 兴业银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 东方市场 5 2 12 11/7簿记建档 上海银行 AA- 11/8 11/9 (000301.SZ) ============================================================================================ 秦山第三核电 10 5 12 11/7簿记建档 国开行 AA+ 11/8 11/9 ============================================================================================ 天马股份 12 6 12 11/8簿记建档 工商银行 AA 11/9 11/12 (002122.SZ) ============================================================================================ 中国水利水电 10 6 12 11/8簿记建档 建设银行 AA+ 11/9 11/12 第七工程局 ============================================================================================ 浙江大东南 4 2 12 11/8薄记建档 民生银行 A+ 11/9 11/12 集团 ============================================================================================ 碧水源 11 5.5 12 11/8薄记建档 北京银行 AA- 11/9 11/12 (300070.SZ) ============================================================================================ 江苏国信资产 69 17 12 11/8薄记建档 兴业银行 AAA 11/9 11/12 ============================================================================================ 深圳燃气 11 5 12 11/8薄记建档 华夏银行 AA+ 11/12 11/13 (601139.SS) ============================================================================================ 镇江城投 15 7 12 11/8薄记建档 中信银行 AA 11/12 11/13 ============================================================================================ 郑州路桥建设 2 2 12 11/9薄记建档 广发银行 AA- 11/12 11/13 投资集团 ============================================================================================ 华能澜沧 20 20 12 11/9薄记建档 国开行 AAA 11/12 11/13 江水电 ============================================================================================ 福建三安 6 6 12 11/9薄记建档 兴业银行 AA 11/12 11/13 集团 ============================================================================================ 上海电力 15 15 12 11/9薄记建档 光大银行 AAA 11/12 11/13 (600021.SS) 兴业银行 ============================================================================================ 杭州前进齿轮 5 2 12 11/9薄记建档 中信银行 AA 11/13 11/14 集团 工商银行 ============================================================================================ 番禺珠江钢管 5 3 12 11/12薄记建档 广发银行 AA- 11/13 11/14 ============================================================================================ 南方水泥 30 15 12 11/12薄记建档 建设银行 AA+ 11/13 11/14 上海银行 ============================================================================================ 广西新发展 7.6 3 12 11/12薄记建档 中信银行 AA 11/14 11/15 交通集团 ===========
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。