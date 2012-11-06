《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *五矿集团 200 20 6 11/7薄记建档 国开行 AAA 11/8 11/9 光大银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *惠天热电 4 2 12 11/9薄记建档 兴业银行 AA 11/12 11/13 ( 000692.SZ ) ============================================================================================ *华泰集团 14 4 12 11/9薄记建档 农业银行 AA 11/13 11/14 ============================================================================================ *太仓港协鑫 8 4 12 11/13薄记建档 工商银行 AA- 11/14 11/15 发电公司 农业银行 ============================================================================================ *特变电工 10 5 12 11/13薄记建档 中国银行 AA+ 11/14 11/15 ( 600089.SS ) ============================================================================================ *成都路桥 5.5 3 12 11/13薄记建档 民生银行 A+ 11/14 11/15 ( 002628.SZ ) ============================================================================================ *青岛城投集团 20 10 12 11/14簿记建档 浦发银行 AAA 11/16 11/19 ============================================================================================ 华侨城集团 20 20 12 11/7薄记建档 建设银行 AAA 11/8 11/9 ============================================================================================ 青海投资集团 12 6 12 11/7薄记建档 民生银行 AA- 11/8 11/9 ============================================================================================ 绍兴水务集团 6 2 12 11/7薄记建档 华夏银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 富通集团 9 4 12 11/7薄记建档 民生银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 东营方圆 13 6 12 11/7薄记建档 中国银行 AA- 11/8 11/9 有色金属 ============================================================================================ 国泰君安证券 100 20 3 11/7招标 工商银行 AAA 11/8 11/9 建设银行等 ============================================================================================ 海亮集团 16 4 12 11/7簿记建档 平安银行 AA- 11/8 11/9 ============================================================================================ 汉江水利水电 5 3 12 11/7簿记建档 工商银行 AA 11/8 11/9 集团 ============================================================================================ 天津钢管集团 20 5 12 11/7簿记建档 兴业银行 AA 11/8 11/9 ============================================================================================ 东方市场 5 2 12 11/7簿记建档 上海银行 AA- 11/8 11/9 ( 000301.SZ ) ============================================================================================ 秦山第三核电 10 5 12 11/7簿记建档 国开行 AA+ 11/8 11/9 ============================================================================================ 天马股份 12 6 12 11/8簿记建档 工商银行 AA 11/9 11/12 ( 002122.SZ ) ============================================================================================ 中国水利水电 10 6 12 11/8簿记建档 建设银行 AA+ 11/9 11/12 第七工程局 ============================================================================================ 浙江大东南 4 2 12 11/8薄记建档 民生银行 A+ 11/9 11/12 集团 ============================================================================================ 碧水源 11 5.5 12 11/8薄记建档 北京银行 AA- 11/9 11/12 ( 300070.SZ ) ============================================================================================ 江苏国信资产 69 17 12 11/8薄记建档 兴业银行 AAA 11/9 11/12 ============================================================================================ 深圳燃气 11 5 12 11/8薄记建档 华夏银行 AA+ 11/12 11/13 ( 601139.SS ) ============================================================================================ 镇江城投 15 7 12 11/8薄记建档 中信银行 AA 11/12 11/13 ============================================================================================ 郑州路桥建设 2 2 12 11/9薄记建档 广发银行 AA- 11/12 11/13 投资集团 ============================================================================================ 华能澜沧 20 20 12 11/9薄记建档 国开行 AAA 11/12 11/13 江水电 ============================================================================================ 福建三安 6 6 12 11/9薄记建档 兴业银行 AA 11/12 11/13 集团 ============================================================================================ 上海电力 15 15 12 11/9薄记建档 光大银行 AAA 11/12 11/13 ( 600021.SS ) 兴业银行 ============================================================================================ 杭州前进齿轮 5 2 12 11/9薄记建档 中信银行 AA 11/13 11/14 集团 工商银行 ============================================================================================ 番禺珠江钢管 5 3 12 11/12薄记建档 广发银行 AA- 11/13 11/14 ============================================================================================ 南方水泥 30 15 12 11/12薄记建档 建设银行 AA+ 11/13 11/14 上海银行 ============================================================================================ 广西新发展 7.6 3 12 11/12薄记建档 中信银行 AA 11/14 11/15 交通集团 ===========