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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 17:13 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*五矿集团     200        20       6  11/7薄记建档     国开行      AAA       11/8      11/9
                                                      光大银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
============================================================================================
*惠天热电        4        2       12   11/9薄记建档     兴业银行    AA      11/12    11/13
(000692.SZ)
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*华泰集团       14        4       12   11/9薄记建档     农业银行    AA      11/13    11/14  
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*太仓港协鑫      8        4       12   11/13薄记建档    工商银行    AA-     11/14    11/15 
发电公司                                                农业银行    
============================================================================================
*特变电工       10        5       12   11/13薄记建档    中国银行    AA+     11/14    11/15 
(600089.SS)   
============================================================================================
*成都路桥       5.5       3       12   11/13薄记建档    民生银行    A+      11/14    11/15 
(002628.SZ)
============================================================================================
*青岛城投集团   20       10       12   11/14簿记建档    浦发银行    AAA      11/16   11/19
============================================================================================
华侨城集团      20       20       12   11/7薄记建档     建设银行    AAA      11/8    11/9
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青海投资集团    12        6       12   11/7薄记建档     民生银行    AA-      11/8    11/9
============================================================================================
绍兴水务集团     6        2       12   11/7薄记建档     华夏银行    AA       11/8    11/9
============================================================================================
富通集团         9        4       12   11/7薄记建档     民生银行    AA       11/8    11/9
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东营方圆        13        6       12   11/7薄记建档     中国银行    AA-      11/8    11/9
有色金属
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国泰君安证券   100       20        3   11/7招标         工商银行    AAA      11/8    11/9
                                                        建设银行等
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海亮集团        16        4       12   11/7簿记建档     平安银行    AA-      11/8    11/9
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汉江水利水电     5        3       12   11/7簿记建档     工商银行    AA       11/8    11/9
集团
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天津钢管集团    20        5       12   11/7簿记建档     兴业银行    AA       11/8    11/9
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东方市场         5        2       12   11/7簿记建档     上海银行    AA-      11/8    11/9
(000301.SZ)
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秦山第三核电    10        5       12   11/7簿记建档     国开行      AA+      11/8    11/9
============================================================================================  
天马股份        12        6       12   11/8簿记建档     工商银行    AA       11/9    11/12    
(002122.SZ)     
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中国水利水电    10        6       12   11/8簿记建档     建设银行    AA+      11/9    11/12
第七工程局
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浙江大东南       4        2       12   11/8薄记建档     民生银行     A+      11/9    11/12
集团
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碧水源          11       5.5      12   11/8薄记建档     北京银行    AA-      11/9    11/12
(300070.SZ)
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江苏国信资产    69       17       12   11/8薄记建档     兴业银行    AAA      11/9    11/12
============================================================================================
深圳燃气        11        5       12   11/8薄记建档     华夏银行     AA+     11/12   11/13
(601139.SS)
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镇江城投        15        7       12   11/8薄记建档     中信银行    AA       11/12   11/13
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郑州路桥建设     2        2       12   11/9薄记建档     广发银行    AA-      11/12   11/13
投资集团 
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华能澜沧        20       20       12    11/9薄记建档    国开行      AAA      11/12   11/13  
江水电 
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福建三安         6        6       12    11/9薄记建档    兴业银行    AA       11/12   11/13    
集团
============================================================================================
上海电力        15       15       12    11/9薄记建档    光大银行    AAA      11/12   11/13 
(600021.SS)                                             兴业银行
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杭州前进齿轮     5        2       12    11/9薄记建档    中信银行    AA       11/13   11/14    
集团                                                    工商银行 
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番禺珠江钢管     5        3       12    11/12薄记建档   广发银行    AA-      11/13   11/14
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南方水泥        30       15       12    11/12薄记建档   建设银行    AA+      11/13   11/14
                                                        上海银行
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广西新发展      7.6       3       12    11/12薄记建档   中信银行    AA       11/14   11/15
交通集团
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