〔汽车产业〕通用汽车或将磨平凯迪拉克棱角,迎合中国买家偏好

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/底特律11月6日电---42岁的陈东（音译）在北京从事手机批发，很喜欢好莱坞电影和芝加哥公牛队，把女儿也送到了美国的大学读书。

他本想买辆美国车，不过最终选择了黑色的奥迪A6，放弃了凯迪拉克。这凸显出通用汽车(GM.N)在中国推广凯迪拉克所面临的挑战。

“凯迪拉克SLS也是考虑对象之一，但是我们觉得外观太棱角分明了。凯迪拉克的（外部）线条不流畅，”他说道。他也到访过宝马(BMWG.DE)、沃尔沃和英菲尼迪的展示店。

分析师和凯迪拉克自己的市场人员都表示，很多中国买家对凯迪拉克的感觉和陈东一样：棱角分明，边缘褶皱，角线凌厉。

通用汽车现在似乎准备好改变凯迪拉克棱角分明的外观，以吸引更多中国买家。

通用汽车首席执行官艾克森（Dan Akerson）希望，到2015年或2016年凯迪拉克在中国的销量达到美国的水平。

“成功的全球性汽车企业必须拥有一个全球性高端主打品牌……在世界范围内以及在中国领先，”艾克森今年早些时候在北京车展上表示。

吉林大学付黎明教授指出，中国买家反感凯迪拉克设计的部分原因是文化上的，青睐线条更为平滑汽车的心理源于“中庸”文化。

通用汽车自己也得出了类似的结论。凯迪拉克中国市场营销部部长陈威旭表示，该公司的研究发现，一些中国买家放弃凯迪拉克的原因是设计过于“前卫”和“大胆”，通用汽车正在改变凯迪拉克的设计。（完）