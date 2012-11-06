〔欧洲汇市〕英镑/欧元触及一个月高位,市场担忧希腊议会撙节投票

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透伦敦11月6日电---英镑兑欧元周二触及一个月高位,因投资者担心希腊议会能否批准至关重要的撙节计划,市场同时也在等待英国工业产出数据.
欧元兑英镑EURGBP=下跌0.1%至0.7995,稍早一度跌至10月2日以来的最低0.7984.短线阻力位在55日移动均线0.8014英镑.
围绕希腊劳工改革的不确定性也令欧元承压.该项改革对于希腊接受更多的金融援助是必要的.
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。