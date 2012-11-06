〔欧洲汇市〕英镑/欧元触及一个月高位,市场担忧希腊议会撙节投票

路透伦敦11月6日电---英镑兑欧元周二触及一个月高位,因投资者担心希腊议会能否批准至关重要的撙节计划,市场同时也在等待英国工业产出数据.

欧元兑英镑EURGBP=下跌0.1%至0.7995,稍早一度跌至10月2日以来的最低0.7984.短线阻力位在55日移动均线0.8014英镑.