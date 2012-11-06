〔中国个股〕上汽集团10月汽车销量41.45万辆,同比增长约两成

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布最新产销快报,10月下属各家企业共实现汽车销售约41.45万辆,较去年同期的34.34万辆增长20.68%.
上汽集团并称,1-10月累计汽车销量为371.98万辆,较上年同期的332.25万辆增长11.96%.
快报显示,10月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为13.16万辆,同比增长31%;而上海通用当月销售12.09万辆,同比增幅为12.5%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,今年1-10月共实现销售108.08万辆,同比增长12.58%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售114.14万辆,同比增长10.31%.
上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前10个月销售15.32万辆,同比增长15.77%.
上汽集团周二收升1.05%至13.50元人民币,过去一个月则累计下跌1.33%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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