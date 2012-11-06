〔中国个股〕上汽集团10月汽车销量41.45万辆,同比增长约两成

路透上海11月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)公布最新产销快报,10月下属各家企业共实现汽车销售约41.45万辆,较去年同期的34.34万辆增长20.68%.

上汽集团并称,1-10月累计汽车销量为371.98万辆,较上年同期的332.25万辆增长11.96%.

快报显示,10月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为13.16万辆,同比增长31%;而上海通用当月销售12.09万辆,同比增幅为12.5%.

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,今年1-10月共实现销售108.08万辆,同比增长12.58%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售114.14万辆,同比增长10.31%.

上汽旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司前10个月销售15.32万辆,同比增长15.77%.

上汽集团周二收升1.05%至13.50元人民币,过去一个月则累计下跌1.33%.(完)

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