《中国企业债发行日程表》--11月6日

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *昆山创业控股 18 7 6.28% AA+ 11/7-11/9 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *江苏苏海 10 7 7.20% AA 11/7-11/9 天风证券 投资集团 (发行人以土地使用权作为担保) ==================================================================================== 江苏锡山经济 7 7 6.99% AA 11/1-11/7 华英证券 开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 苏州科技城 7 6 7.32% AA 11/1-11/7 东吴证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) (苏州高新区经济发展集团提供担保) ==================================================================================== 山西汽车运输 5 7 6.28% AA- 11/5-11/7 中信建投 集团 (附第五年末投资者回售选择权;山西能源交通投资公司提供担保) ==================================================================================== 贵阳公共 16 7 6.70% AA 11/6-11/14 中银国际证券 住宅建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中德证券 ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。