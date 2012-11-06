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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 17:59 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)     年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币)   
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*昆山创业控股 18         7          6.28%             AA+    11/7-11/9   银河证券
                          (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*江苏苏海     10         7          7.20%             AA     11/7-11/9   天风证券
投资集团                  (发行人以土地使用权作为担保)
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江苏锡山经济   7         7          6.99%             AA     11/1-11/7   华英证券
开发区总公司               (第3-7年末每年偿还20%本金)                
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苏州科技城     7         6          7.32%             AA     11/1-11/7   东吴证券
发展有限公司               (第3-6年末每年偿还25%本金)
                           (苏州高新区经济发展集团提供担保) 
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山西汽车运输   5         7          6.28%             AA-    11/5-11/7   中信建投
集团               (附第五年末投资者回售选择权;山西能源交通投资公司提供担保)                 
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贵阳公共      16         7          6.70%             AA    11/6-11/14   中银国际证券
住宅建设投资              (第3-7年末每年偿还20%本金)                     中德证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 张喜良

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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