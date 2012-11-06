版本:
中国
债券 | 2012年 11月 6日 星期二 18:05 BJT

〔标题新闻〕德国大众汽车(福斯汽车)称,已通过发行可转债成功募集25亿欧元(32亿美元)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA6777]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐