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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 18:13 BJT

〔伦敦美债〕公债走势呈区间震荡,美国选情胶着令投资者心态谨慎

路透伦敦11月6日电---美国公债价格周二在欧洲盘中呈区间震荡走势,在总统大选两位候选人支持率相差不大的情况下,投资者谨防大举押注.

大选结果对于美国的货币和财政政策而言将至关重要.市场尤其是关注谁将入主美联储,以及下届政府如何应对"财政悬崖".

美国10年期公债收益率US10YT=RR上升3个基点至1.71%,接近9月以来1.5%-1.9%交投区间的中部.

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