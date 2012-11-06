〔东南亚股市〕大多走软,马来西亚股市跌至五周低点

路透曼谷11月6日电---马来西亚股市周二连续第三个交易日走低并触及五周低位,其他东南亚股市大多下跌,在美国总统大选结果出炉前交易淡静.

电信类股的跌势给马来西亚股市.KLSE造成拖累,一位交易员称,此前几家券商因估值较高而下调该板块评级.

Maxis (MXSC.KL)、Axiata Group (AXIA.KL)和Digi.Com (DSOM.KL)分别下滑2.5%、2%和1.2%.三家公司共占马来西亚指标股指市值的16%.

新加坡海峡时报指数.FTSTI跌至9月11日以来最低收位.泰国指标指数.SETI跌0.5%,PTT(PTT.BK)等能源类股维持疲态,因美国大选前夕不确定性令全球油市承压.

菲律宾股市.PSI小涨0.3%,成为地区亮点,受惠市值最大公司Long Distance Telephone (PLDT) (TEL.PS)上涨1.2%.

1017GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 3019.33 -12.36 -0.41 +14.09 2646.35

马来西亚 .KLSE 1645.63 -8.41 -0.51 +7.51 1530.73

泰国 .SETI 1300.84 -5.86 -0.45 +26.87 1025.32

印尼 .JKSE 4314.27 11.33 +0.26 +12.88 3821.99

菲律宾 .PSI 5473.61 15.79 +0.29 +25.20 4371.96

越南 .VNI 376.95 -0.32 -0.08 +7.23 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]