〔东南亚股市〕大多走软,马来西亚股市跌至五周低点

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透曼谷11月6日电---马来西亚股市周二连续第三个交易日走低并触及五周低位,其他东南亚股市大多下跌,在美国总统大选结果出炉前交易淡静.
电信类股的跌势给马来西亚股市.KLSE造成拖累,一位交易员称,此前几家券商因估值较高而下调该板块评级.
Maxis (MXSC.KL)、Axiata Group (AXIA.KL)和Digi.Com (DSOM.KL)分别下滑2.5%、2%和1.2%.三家公司共占马来西亚指标股指市值的16%.
新加坡海峡时报指数.FTSTI跌至9月11日以来最低收位.泰国指标指数.SETI跌0.5%,PTT(PTT.BK)等能源类股维持疲态,因美国大选前夕不确定性令全球油市承压.
菲律宾股市.PSI小涨0.3%,成为地区亮点,受惠市值最大公司Long Distance Telephone (PLDT) (TEL.PS)上涨1.2%.
1017GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3019.33 -12.36 -0.41 +14.09 2646.35
马来西亚 .KLSE 1645.63 -8.41 -0.51 +7.51 1530.73
泰国 .SETI 1300.84 -5.86 -0.45 +26.87 1025.32
印尼 .JKSE 4314.27 11.33 +0.26 +12.88 3821.99
菲律宾 .PSI 5473.61 15.79 +0.29 +25.20 4371.96
越南 .VNI 376.95 -0.32 -0.08 +7.23 351.55
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(完)
--编译 石冠兰; 审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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