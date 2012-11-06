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市场报道 | 2012年 11月 6日 星期二 22:39 BJT

〔美国股市〕开盘小涨,今日是美国大选投票日

路透纽约11月6日电---美国股市周二开盘小涨,标普500指数可能录得第二天连涨.今天是美国大选的投票日.

道琼工业指数.DJI上扬40.29点,或0.31%,至13,152.73点,标准普尔500指数.SPX升3.21点,或0.23%,至1,420.47点,Nasdaq指数.IXIC上扬3.02点,或0.10%,至3,002.68点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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