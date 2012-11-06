〔美国股市〕开盘小涨,今日是美国大选投票日

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透纽约11月6日电---美国股市周二开盘小涨,标普500指数可能录得第二天连涨.今天是美国大选的投票日.
道琼工业指数.DJI上扬40.29点,或0.31%,至13,152.73点,标准普尔500指数.SPX升3.21点,或0.23%,至1,420.47点,Nasdaq指数.IXIC上扬3.02点,或0.10%,至3,002.68点.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8