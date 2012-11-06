〔欧洲股市〕受企业获利推动收涨,市场翘首期待美国大选结果

* FTSEurofirst 300指数收涨0.5%

* 对11月卖权需求强劲暗示市场谨慎情绪浓厚

* 技术图表显示可能进一步上涨

路透伦敦11月6日电---欧洲股市周二收涨,受助于一系列强劲的企业业报,但成交清淡,因很多投资者倾向于在美国大选结果出炉前持观望态度.目前两位候选人支持率非常接近,结果难料.

周二的投票将决定现任总统奥巴马和挑战者罗姆尼谁能最终入主白宫,解决涉及数十亿美元减支和增税的"财政悬崖"问题,这可能会在明年将美国重新拖入衰退.

美国经济的命运对诸如Adecco ADEN.VX等公司而言变得越发关键,因欧元区危机使区内经济成长停滞.这家人力资源服务企业股价急升3.2%,因北美市场的销售增长抵销了欧洲业务持续滑坡造成的拖累,使该公司第三季获利超过预期.

"看看业绩表现强劲的欧洲企业,它们都在美国和亚洲有业务,"Ashcourt Rowan股市研究和市场策略部主管Stephen Walker表示.

Adecco上扬,加之Hannover Re(HNRGn.DE)上调财测后带动保险股走强,扶助推动泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,114.77点.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E攀升0.7%,报2,535.94点,成交清淡,成交量仅为90日均值的57%,为年内迄今第四低.

美国大选结果和财政悬崖的不确定性促使投资者买入期权来对冲风险.EuroSTOXX 50卖权/买权比率攀升至8月以来最高.

其中,11月期权合约的交投最为活跃,根据Eurex提供的数据,过去两日,11月卖权未平仓合约飙升22%.

行权价在2,500-2,200点区间的合约最受追捧,暗示投资者消化了股市将再跌约300点或更多的可能性.

从技术面来看,成交量等指标暗示股市仍存在进一步上涨的可能性.

英国富时100指数.FTSE收高0.79%,报5,884.90点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.7%,报7,377.76点,法国CAC-40指数.FCHI收涨0.87%,报3,478.66点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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