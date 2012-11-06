〔欧洲汇市〕英镑/欧元从一个月高位回落,因英国工业生产数据疲弱

* 英国工业生产数据回落,暗示经济疲弱

* 但投资者仍预期英国央行将在周四会议上按兵不动

* 美国大选结果和欧债危机将决定汇市未来的走向

路透伦敦11月6日电---英镑兑欧元周二从稍早触及的一个月高位回落,之前英国公布的工业生产数据疲弱,但在美国总统大选结果公布前,市场交投清淡.

英国国家统计局周二公布的数据显示,英国9月工业生产较前月下滑1.7%,为2009年8月以来最大跌幅,且远大于分析师预估的下降0.6%.

加之疲弱的楼市和零售销售数据,这增加了市场对英国经济复苏无法在第四季持续的担忧.

欧元兑英镑EURGBP=报0.8011英镑,稍早一度跌至10月2日以来的最低0.7984英镑,但仍守在100日移动均线切入位0.7966英镑之上.

但英镑跌势受限,因数据并未改变对英国央行不会在本周选择进一步放宽政策的预期不断升温的局面.

美国大选正在进行中,奥巴马和罗姆尼支持率咬得很紧,结果很难预料,这也使多数汇市投资者选择离场观望.

"尽管出现数个负面因素,但英镑反应并不大...市场在关注其他一些事件,他们认为美国大选和希腊情势才是目前推动市场的重要因素,"BMO Capital Markets汇市策略部主管Audrey Childe-Freeman表示.

疲弱的英国数据产生的拖累被欧元区更加疲弱的数据所抵消,欧元区数据暗示,区内经济衰退程度可能较之前的预期更严重,且德国数据显示该国工业订单大幅减少.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5990美元,周一时下跌0.4%,触及1.5957美元的低位.

如果英镑重拾跌势,可能跌向10月23日触及的低点1.5914美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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