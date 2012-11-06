〔欧元债市〕意大利公债收益率回落,因PMI数据萎缩速度放缓

* 意大利服务业PMI数据萎缩放缓
* 意大利和西班牙公债出现释然性上涨,料涨势短暂
* 美国大选结果出炉前市场气氛谨慎
路透伦敦11月6日电---意大利公债收益率周二回落,因数据显示,10月该国服务业萎缩速度放缓,为该国在衰退中煎熬的经济带来了一线希望.
Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)连涨第三个月,至46.0,为去年8月以来最高,前一个月为44.5.但数据仍低于50的荣枯分水岭.
不过,交易商和分析师预计意大利公债进一步攀升的空间不大,因美国大选结果和西班牙何时求助,以激活欧洲银行购债计划仍存在不确定性.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌10个基点,报4.90%.两年期公债收益率IT2YT=TWEB跌11个基点,报2.34%.
西班牙公债收益率也走低,自上周五以来一直在攀升,当日西班牙政府意外宣布将于本周标售五年期和2032年到期的公债.通常在新债标售前,交易商都会试图压低公债价格.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌10个基点,收报5.68%.
周二公债收益率跌势可能无法持续,因欧盟执委会可能会调降西班牙成长预期.
避险德债基本持稳,在美国大选结果公布,以及希腊议会对撙节举措投票前,投资者对大举押注持谨慎态度.
12月德债期货FGBLc1下跌4个跳动点至142.09.10年期德债收益率DE10YT=TWEB涨2个基点,报1.45%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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