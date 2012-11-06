〔全球金市〕黄金上涨2%,因臆测奥巴马赢得总统大选

更新版 1-台湾个股：彰银3月底前将发行100亿台币次顺位债，并加强海外布局
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 臆测奥巴马赢得大选引发金价午盘跳涨
* 美国总统大选成为关注焦点,可能为美联储定下基调
路透纽约11月6日电---黄金周二上涨2%,因市场臆测美国总统奥巴马赢得大选,以及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策的预期升温,刺激金价在午盘急升.
早盘金价仅上涨0.5%,之后金价突然在数分钟内跳涨20美元,市场大举押注民主党总统候选人奥巴马将赢得胜利,令美联储的宽松货币政策得以延续.
一些分析师称,共和党竞选团队拥护财政职责并质疑美联储的刺激措施,他们不大可能提名美联储主席贝南克在2014年获得第三个任期.
"黄金在超卖状态下反弹,因稍早的民调结果预示,奥巴马将赢得大选,这刺激了市场对贝南克留任以及美联储刺激措施的预期,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen说.
不过,周二前夕的民调显示,奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的支持率难分伯仲,最终结果将取决于几个摇摆州的选情.[ID:nSB2085473]
截止1811 GMT,现货金XAU=升2%,至每盎司1,717.09美元.一些分析师也指称,金价最近几个交易日已从100日移动均线切入位的重要支撑位反弹,市场涌现技术性买盘.
美国COMEX-12月黄金期货GCZ2上涨34.30美元,报每盎司1,717.50美元.初步路透数据显示,收市成交量可能高于均值水平.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1717.50 34.30 2.0% 9.6%
COMEX白银期货 SIN2 32.085 0.957 3.1% 14.9%
COMEX铂金期货 PLN2 1558.90 16.20 1.1% 11.4%
COMEX钯金期货 PAU2 619.50 16.50 2.7% -5.6%
现货金 XAU= 1717.09 33.10 2.0% 9.8%
现货银 XAG= 32.05 0.90 2.9% 15.7%
现货铂金 XPT= 1553.74 14.50 0.9% 11.5%
现货钯金 XPD= 616.72 7.75 1.3% -5.5% (完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。