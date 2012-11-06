〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货挫至九个月低位,因供应充裕

路透纽约/伦敦11月6日电---罗布斯塔咖啡期货周二跌至九个月低位,受累于越南丰产前景,ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中跌至四个半月低点.

ICE原糖期货攀升,受助于大量空头回补,导致近月3月合约逾一个月来首次跌至5月合约之下.ICE可可期货上扬,但仍陷于区间内,12月/3月合约套利交易提振成交量.

汤森路透Jefferies CRB全球商品指标指数.TRJCRB跳升逾1.6%,因油价跟随股市上扬.美元走软也提供支撑.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑33美元,或1.7%,结算价报每吨1,919美元,盘中该合约触及1,914美元的九个月低位.

交易商称,全球最大罗布斯塔咖啡生产国越南咖啡价格跌至近11个月最低,因获得丰产,而本月的出口量可能较10月回落.

分析师称市场在前一交易日跌至八个月低位后出现的技术性卖盘加重了下行压力,因预期越南咖啡生产强劲.

从长期来看,强劲的全球需求预计将支撑市场.

阿拉比卡咖啡期货走势震荡,12月阿拉比卡咖啡期货KCc1小跌0.30美分,或0.2%,报每磅1.5160美元,为该合约自6月18日以来的最低收盘水准.

ICE-12月可可期货CCZ2上扬18美元,或0.7%,结算价报每吨2,462美元.在11月16日首个合约交割通知日前,投资者将所持头寸从12月展期至3月合约.

Liffe-3月可可期货LCCc2升6英镑,收报每吨1,586英镑.

3月原糖期货SBc1收高0.26美分,或1.3%,报每磅19.59美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1收高3.80美元,或0.7%,报每吨541.40美元.(完)