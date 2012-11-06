〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货挫至九个月低位,因供应充裕

更新版 1-台湾个股：彰银3月底前将发行100亿台币次顺位债，并加强海外布局
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
路透纽约/伦敦11月6日电---罗布斯塔咖啡期货周二跌至九个月低位,受累于越南丰产前景,ICE阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中跌至四个半月低点.
ICE原糖期货攀升,受助于大量空头回补,导致近月3月合约逾一个月来首次跌至5月合约之下.ICE可可期货上扬,但仍陷于区间内,12月/3月合约套利交易提振成交量.
汤森路透Jefferies CRB全球商品指标指数.TRJCRB跳升逾1.6%,因油价跟随股市上扬.美元走软也提供支撑.
1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑33美元,或1.7%,结算价报每吨1,919美元,盘中该合约触及1,914美元的九个月低位.
交易商称,全球最大罗布斯塔咖啡生产国越南咖啡价格跌至近11个月最低,因获得丰产,而本月的出口量可能较10月回落.
分析师称市场在前一交易日跌至八个月低位后出现的技术性卖盘加重了下行压力,因预期越南咖啡生产强劲.
从长期来看,强劲的全球需求预计将支撑市场.
阿拉比卡咖啡期货走势震荡,12月阿拉比卡咖啡期货KCc1小跌0.30美分,或0.2%,报每磅1.5160美元,为该合约自6月18日以来的最低收盘水准.
ICE-12月可可期货CCZ2上扬18美元,或0.7%,结算价报每吨2,462美元.在11月16日首个合约交割通知日前,投资者将所持头寸从12月展期至3月合约.
Liffe-3月可可期货LCCc2升6英镑,收报每吨1,586英镑.
3月原糖期货SBc1收高0.26美分,或1.3%,报每磅19.59美分.
伦敦12月白糖期货LSUc1收高3.80美元,或0.7%,报每吨541.40美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。