〔美国股市〕ADR收高,市场静候美国大选结果出炉

更新版 1-台湾个股：彰银3月底前将发行100亿台币次顺位债，并加强海外布局
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
路透纽约11月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,但市场情绪依然谨慎,因很多投资者倾向于在美国势均力敌的总统大选结果出炉前持观望态度.
涨势相当普遍,能源股、原材料和工业类股涨幅居前.黄金周二升2%,因市场臆测美国总统奥巴马赢得大选,以及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策的预期升温,刺激金价在午盘急升.[ID:nSB2087629]
在美国上市的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)劲扬4.9%,至15.78美元;力拓(RIO.N)升1.6%,至51.23美元;韩国浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)上涨1.1%,报77.70美元.
周二的大选投票将决定现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)谁将入主白宫,解决涉及数以十亿美元削减开支和增加税收的"财政悬崖"问题,该问题在明年恐将拖累美国经济再度陷入衰退.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.77%.标普500指数.SPX.INX亦涨0.8%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.8%.英国蓝筹股指数周二上涨,受一些公司发布令人鼓舞的财报提振.
欧洲银行股上扬.巴克莱(BCS.N)升2.4%,至15.57美元;瑞士信贷银行(CS.N)劲扬3.2%,报24.18美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨0.6%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升0.76%.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。
* 人民币微收升，波动区间继续收窄 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 * 区间双向波动已成市场共识 * 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动 * 关注晚间美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月22日 - 人民币兑美元即期周三微收升，波动区间继续收 窄，中间价则继续小跌。交易员指出，早盘时段客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行 则继续适度提供美元流动性；但全天来看结购汇较为均衡。除非外部环境明显变化，否则人 民币将延续区间波动。 他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动 已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短 期美元可能转弱。 “美元指数日内上涨主要受欧元带动，人民币日内走势跟日圆等非美货币差不多。日内 客盘比较均衡，甚至略偏结汇。”一中资行交易员表示，“整个2月除了有油盘的那几天， 客盘都有点偏结汇。” 亦有外资行交易员表示，如果没有外力推动，人民币很难突破6.8
路透东京2月22日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三延续跌势，连续第六个交易日走低，为两年多来最长连跌态势，因沪胶走弱令其承压，以及泰国洪灾造成供应担忧持续缓解。