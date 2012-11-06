〔美国股市〕ADR收高,市场静候美国大选结果出炉

路透纽约11月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,但市场情绪依然谨慎,因很多投资者倾向于在美国势均力敌的总统大选结果出炉前持观望态度.

涨势相当普遍,能源股、原材料和工业类股涨幅居前.黄金周二升2%,因市场臆测美国总统奥巴马赢得大选,以及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激政策的预期升温,刺激金价在午盘急升.[ID:nSB2087629]

在美国上市的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)劲扬4.9%,至15.78美元;力拓(RIO.N)升1.6%,至51.23美元;韩国浦项钢铁(POSCO)(PKX.N)上涨1.1%,报77.70美元.

周二的大选投票将决定现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)谁将入主白宫,解决涉及数以十亿美元削减开支和增加税收的"财政悬崖"问题,该问题在明年恐将拖累美国经济再度陷入衰退.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.77%.标普500指数.SPX.INX亦涨0.8%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.8%.英国蓝筹股指数周二上涨,受一些公司发布令人鼓舞的财报提振.

欧洲银行股上扬.巴克莱(BCS.N)升2.4%,至15.57美元;瑞士信贷银行(CS.N)劲扬3.2%,报24.18美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨0.6%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升0.76%.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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