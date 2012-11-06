〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因现货市场走坚和技术性买盘

路透11月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬,结束两日连跌,交易商称,受助于现货市场走坚和技术性买盘,其中包括在美国月度供需报告公布前出现的头寸调整.
豆粕和豆油期货跟随大豆期货走高.
用驳船运往美国墨西哥湾地区的现货大豆价格周二早盘持稳至走坚,反应农户销售缓慢,且出口需求稳健.
交投最活跃的1月大豆期货SF3在15美元附近看似有强劲技术支撑.
1月大豆合约在过去两个交易日下跌3.6%,录得三周来最大两日跌幅后,大豆期价应该有所反弹.
油世界的油籽分析师称,阿根廷2013年大豆产量可能较稍早预估的5,500-5,600万吨低300-600万吨,因连续的降雨印象了该国大豆的播种.
分析师预计,农业部在周五公布的11月供需报告中将会上调2012年美国大豆收成预期,但预计对大豆的需求也会十分强劲.
CBOT报告,有47口11月大豆合约交割.
指标CBOT-1月大豆合约SF3升0.36美分,报每蒲式耳48.68美元.
12月豆粕合约SMc1收高3.7美元,报每短吨472.7美元,12月豆油合约BOc1收高0.36美分,报每磅48.68美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为117,787口,豆粕期货为56,786口,豆油期货为84,397口.
以下为CBOT农产品期货在2043GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 741.00 5.50 0.8% 14.6%
CBOT大豆Sc1 1516.75 12.50 0.8% 26.6%
CBOT豆粕SMc1 472.70 3.70 0.8% 52.8%
CBOT豆油BOc1 48.68 0.36 0.8% -6.5%
CBOT小麦Wc1 877.00 11.00 1.3% 34.4%
CBOT稻米RRc1 1503.50 17.50 1.2% 2.9%
EU小麦BL2H0 274.00 3.00 1.1% 35.3%
NYMEX原油期货CLc1 88.49 2.83 3.3% -10.5%
道琼工业指数.DJI 13,243 130 1.0% 8.4%
现货金XAU= 1716.35 32.36 1.9% 9.8%
欧元/美元EUR= 1.2814 0.0019 0.1% -1.0%
美元指数.DXY 80.6080 -0.1410 -0.2% 0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 947 -24 -2.5% -45.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 李军