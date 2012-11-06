〔美国债市〕公债价格下跌,因标售结果不佳和市场关注大选结果＝2

周二进行美国总统选举投票,而美国东北地区的一些州,上周遭遇特大风暴桑迪袭击,这些地方的投票站排起长龙,并出现延误.

周三标售的10年债将是投票结束后首输10年期公债标售.

但无论总统选举结果如何,美国债市都将"作出下意识的反应",摩根士丹利财富管理(Morgan Stanley Wealth Management)的首席固定收益策略师Kevin Flanagan说.该公司管理着1.8万亿美元资产.

"问题在于,向什么方向变化?乍一看,罗姆尼胜出将被认为对公债不太有利,"他说.

Bank of the West旗下Capital Markets部门的副总裁及固定收益投资长Paul Montaquila说,"就昨日公债的升势有一些获利了结."该部门管理大约100亿美元的固定收益资产.

他说,周三市场很可能对周二总统选举情况有短暂反应.

"一些投资者,特别是在股市,正在布局和押注,"他说.

公债仍留守在其近期交投区间,且可能长时间维持这种局面.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)承诺在2015年中前维持短期利率在极低水准.

"公债收益率正好在其近期区间的中部,"Montaquila说.

纽约联储称,周二买入2018年11月至2020年8月到期的公债,作为美联储宽松货币政策的一部份.

对希腊经济前景的忧虑很可能将继续支持对美债的需求.

成千上万的希腊人周二开始进行48小时罢工,抗议新一轮节支计划,工会称此新一轮撙节举措将压垮穷人并导致经济崩溃.周三希腊议员将对一项节支计划进行投票,该节支计划旨在获得更多国际援助.

-------------------------2101 GMT----------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-02/32) 0.302

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (-09/32) 0.756

10年期公债US10YT=RR 98-28/32 (-21/32) 1.751

30年期公债US30YT=RR 96-18/32 (-1-02/32) 2.924 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红/张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>