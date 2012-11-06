〔国际油市〕油价跟随美国股市上扬,市场期待美国大选结果出炉

路透纽约11月6日电---油价周二攀升3%,连涨第二天,受助于美国股市上扬,投资者期待美国大选结果揭晓.

美国股市上扬,因部分投资者押注共和党候选人罗姆尼将赢得大选,推高国防和能源股.

民调显示,在今日进行的总统和国会大选投票中,总统奥巴马与罗姆尼的得票咬得很紧.

分析师和交易商一致认为,无论谁获胜,一个明确的结果将结束有关谁将入主白宫的不确定性.

油价涨幅超过股市,在过去三周连续走低后,吸引逢低吸纳的买家入市.

Jefferies Bache的经纪Christopher Bellew称,"市场上周超卖.油价从115至约105美元经历了一个较长时间的跌势,因此,很可能此轮涨势将持续."

布兰特12月原油期货LCOc1劲扬3.34美元,结算价报每桶111.07美元,重回100日移动均线切入位108.47美元之上.布兰特原油周一上扬近2%,盘中跌至8月1日来最低104.76美元.

美国12月原油期货CLc1急升3.06美元,结算价报每桶88.71美元.周一也上涨,盘中也跌至7月以来最低84.34美元.

美国汽油期货也走高,因恢复纽约港电力网络的努力周一遇阻,Phillips 66 (PSX.N)称,其位于新泽西州林登的Bayway炼厂需要两到三周的时间才能恢复生产.

另外,周一有消息称,BP Plc(BP.L)的石油部门整顿位于印第安纳州Whiting的炼厂也扶助支撑汽油价格.

BP的消息也扶助导致布兰特原油较美国原油期货溢价扩阔,因市场预期这会导致库辛的原油库存增加.

S&P Dow Jones Indices周一稍晚称,投资者认为的两大商品基金之一S&P GSCI指数明年将把美国原油期货所占权重调降6.25个百分点,并把布兰特原油所占权重增加4个百分点,这也扶助推升布兰特较美国原油的溢价.

美国12月RBOB汽油期货RBc1涨7.87美分,结算价报每加仑2.6989美元,也跳升3%.

美国12月取暖油期货HOc1HOZ2大涨7美分,结算价报每加仑3.0529美元,重回200日移动均线切入位3.0284美元之上.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 88.71 3.06 3.6% 85.42 89.22 279,653 221,397

1月原油 89.17 3.03 3.5% 85.92 89.67 71,460 80,598

12月RBOB汽油 2.6989 0.0787 3.0% 2.6150 2.7150 48,227 50,713

12月取暖油 3.0529 0.0700 2.4% 2.9673 3.06 55,653 60,734

ICE合约

12月布兰特 111.07 3.34 3.1% 107.13 111.31 248,858 217,322

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 550,364 477,577 499,698 1,608,918 -232

汽油 119,981 125,357 149,212 265,267 -2,722

取暖油 153,347 150,006 171,666 306,283 1,965 (完)