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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 08:01 BJT

〔日本数据〕10月底外汇储备降至12,741.60亿美元--财务省

路透东京11月7日电---日本财务省周三公布,10月底外汇储备降至12,741.60亿美元.

财务省早先表示,9月27日-10月29日期间当局未曾实施任何干预行动.

具体数据如下(单位:10亿美元):

10月底 9月底 8月底 2011年10月底

总计 1,274.160 1,277.000 1,273.242 1,209.882

浏览完整数据表格,请登陆财务省网站(here) (完)

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--编译 程琳;审校 戴素萍

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