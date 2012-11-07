更正:〔东京汇市〕美元关注大选,澳央行利率决定提振澳元

(更正:正文倒数第三段"周二"译文有误,应为"周四",并更换直接提取码)

* 民调显示奥巴马在几个重要摇摆州略占优势

* 美元指数跌0.1%,澳元受澳洲央行利率决定提振

* 希腊投票、欧洲央行政策会议亦为焦点

路透悉尼11月7日电---美元周三在亚洲市场略走软,市场等待总统大选结果;同时澳元维持全面涨幅,此前澳洲央行维持利率不变.

美元指数.DXY最新报80.622,从周一高位80.843回落,欧元EUR=则从接近两个月低位约1.2764反弹至1.2800上方.

交易商称,这些波动多数为仓位调整,因应美国总统大选即将揭晓,且市场对希腊议会批准新撙节举措愈发抱有希望.

民意调查显示,奥巴马和罗姆尼支持率呈胶着状态,不过奥巴马在几个关键摇摆州略微领先.

DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio称,市场似乎为奥巴马胜出做好了布局.

"鉴于西班牙在申援问题上依然拖拖拉拉,市场注意力将快速转移至本周稍后将举行的欧洲央行会议上.欧央行会议前,若不考虑意料之外的事件风险,欧元兑美元下档似将在1.2750处受限,上档则受限于1.2900."

有交易员表示,随着漫长的总统大选接近尾声,市场亦将开始担心美国财政悬崖问题.

美元/日圆JPY=报80.36日圆,自此前跌至80.00下方的跌势中反弹.

澳元是周二表现最佳的主要货币,涨逾0.7%至五周半高位1.0447,此前澳洲央行保持利率不变,但未关闭降息大门.

市场<0#YIB:>现在更确信明年初会有一次降息.

突破1.0400美元,为澳元测试9月28日高位1.0474铺平道路,之后将上次9月14日所及高位1.0624.

澳元兑日圆AUDJPY=R触及六个月高位84.04日圆,欧元兑澳元EURAUD=R挫至两个月低点1.2236澳元.

接下来澳元多头关注周四公布的澳洲就业数据,然后是周五公布的中国数据.

"鉴于国内很多数据仍显示出一些脆弱,汇价仍很高,全球经济前景仍然低迷,押注12月降息可能还是合理的."RBS策略师Greg Gibbs称.

"不过,下次降息的时间变得更取决数据表现."(完)

--编译 王丽鑫/白云/程琳;审校 孙茉莉/张荻

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