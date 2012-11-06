《美债周三展望》公债价格下跌,因标售结果不佳且市场关注大选结果

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约11月6日电---美国公债价格周二下跌,随着美国势均力敌的总统大选接近尾声,投资者青睐股票等风险资产,而不是公债.

今天标售320亿美元公债结果不佳,凸显投资者对避险美债的情绪谨慎.

"似乎今天每个人都将资金投向股市,有些'感谢上帝,这终于结束'的感觉,"Action Economics全球固定收益分析执行董事Kim Rupert说.

"我原本预料此次标售的投标倍数至少会达到平均水平,如果不高于均值的话,"Rupert并称,此次标售的投标倍数为3.41,"令人失望".

随着美国主要股指周二扬升1%左右,"投资者不愿错过这波行情.他们的想法是'无论谁当选,选战即将结束,现在有些事将会得到解决,'"她说.

美国指标10年期公债US10YT=RR跌21/32,收益率(殖利率)升至1.751%,高于周一尾盘的1.70%.收益率正迈向2.38%和纪录低位1.38%之间的一年波动区间的低端.

30年期公债US30YT=RR价格下滑1-2/32,收益率报2.924%,高于周一的2.869%.

周二进行美国总统选举投票,而美国东北地区的一些州,上周遭遇特大风暴桑迪袭击,这些地方的投票站排起长龙,并出现延误.

周三标售的10年债将是投票结束后首输10年期公债标售.

但无论总统选举结果如何,美国债市都将"作出下意识的反应",摩根士丹利财富管理(Morgan Stanley Wealth Management)的首席固定收益策略师Kevin Flanagan说.该公司管理着1.8万亿美元资产.

"问题在于,向什么方向变化?乍一看,罗姆尼胜出将被认为对公债不太有利,"他说.

Bank of the West旗下Capital Markets部门的副总裁及固定收益投资长Paul Montaquila说,"就昨日公债的升势有一些获利了结."该部门管理大约100亿美元的固定收益资产.

他说,周三市场很可能对周二总统选举情况有短暂反应.

"一些投资者,特别是在股市,正在布局和押注,"他说.

公债仍留守在其近期交投区间,且可能长时间维持这种局面.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)承诺在2015年中前维持短期利率在极低水准.

"公债收益率正好在其近期区间的中部,"Montaquila说.

纽约联储称,周二买入2018年11月至2020年8月到期的公债,作为美联储宽松货币政策的一部份.

对希腊经济前景的忧虑很可能将继续支持对美债的需求.

成千上万的希腊人周二开始进行48小时罢工,抗议新一轮节支计划,工会称此新一轮撙节举措将压垮穷人并导致经济崩溃.周三希腊议员将对一项节支计划进行投票,该节支计划旨在获得更多国际援助.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红/张涛

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