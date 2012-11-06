〔金砖国家〕11月6日股汇市收盘纵览

路透11月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月6日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.55%,报1,006.27点.
中国股市:沪综指周二收盘下跌.分析师指出,本周重要事件较多,不确定性上升,令市场观望气氛更趋上升,大盘在2,100点附近震荡,盘中房地产股及水泥建材板块走势较弱.沪综指.SSEC收报2,105.999点,跌8.028点,或0.38%.上海A股今日成交537亿元人民币,上日为531亿元.[.SSCN]
香港股市:从今年高点连续第二日下滑,因投资者在美国大选结果出炉前对近期上涨个股获利进行了结.恒生指数.HSI收低0.3%至21,944.4点,从上周五的今年收盘高位连续第二日走低.恒生国企指数.HSCE亦跌0.3%. [.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二尾盘自涨停位稍有回落,收市近持平.受中间价微升及美国总统大选影响市场情绪,结汇盘压力沉重,今日即期价格于盘间多数时间守在日间波幅上限位6.2447元,仅于尾盘时有所松动.[CNY/CN]
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印度股市:连续第五日收高;制药商Cipla公布季度获利大增后股价跳涨.印度国家银行(SBI)在假日季贷款需求将增加的期望带动下上扬.指标BSE指数.BSESN收涨0.29%,或54.51点,报18,817.38点.[.BO][ID:nL3E8M64HA]
印度汇市:印度卢比从早盘触及的一个半月高位回落,但终场收高,受企业抛售美元和国内股市温和反弹提振.卢比/美元INR=D2收报54.43/44,上日收盘报54.60/61.[INR/][ID:nL3E8M64MJ]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,452.390点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.01%至768.87点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.05%至31.4850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.18%,报40.3380.
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巴西股市:周二追随美股涨势收高,投资者乐观认为,美国大选结束时将产生优势明显的赢家.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.15%,报59,458.58点[ID:nEAP10P600]
巴西汇市:巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>小涨0.11%,报2.0312,市场处于停滞观望状态,因始终面临巴西央行出手干预的威胁.[ID:nL1E8M6BO8]
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南非股市:盘中呈拉锯走势,收盘几无变动,从早盘触及的纪录高位回落,投资者在美国大选结果出炉前不愿有大动作.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI几近收平,报33,432.33点,从早盘创下的纪录高位33,597.86点回落.综合指数.JALSH微涨0.05%,报37,597.68点.此前曾创下纪录新高37,749.90点.[.J][ID:nL5E8M6ERM]
南非汇市:南非兰特/美元走坚,此前南非财政部标售国债,赢得市场良好反响,在美国大选结果揭晓前,兰特料将限于窄幅区间交投.1554GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.6599,较周一纽约收盘位上涨0.8%.[ZAR/][ID:nL5E8M6EMI](完)
--编译 白云;审校 于春红