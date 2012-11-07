美国与加拿大经济指标预测--11月7日-11月14日****

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透11月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月2日当周 -- 808.0
再融资指数 -- 4,465.8
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加100.5 增加181.2
11月8日(四)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 21.15 22.02
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差450 逆差442.2
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月3日当周 37 36.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 10月27日当周 325.3 326.3
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差15.0 逆差13.2
出口(亿加元) 9月 -- 374.7
进口(亿加元) -- 387.9
11月9日(五)
1330 美国进口价格 10月 持平 +1.1%
出口价格 +0.2% +0.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 83.0 82.6
现况指数 88.8 88.1
预期指数 79.6 79.0
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.4% +0.5%
趸售销售 +0.7% +0.9%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 -- 126.6
----------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日(一)
暂无重要经济数据.
11月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 92.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 -- -0.2%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 -- +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余750
11月14日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月9日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +1.1%
(较上年同期) +2.7% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +1.1%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.3% +0.6% (完)
--整理 王翔琼;审校 张明钧
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币