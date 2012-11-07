〔法国财政〕政府将每年提供企业200亿欧元税惠,以降低劳工成本

路透巴黎11月6日电---法国政府将向企业提供每年200亿欧元的税收优惠,以此降低劳工成本.企业界领袖此前呼吁当局采取措施扭转几十年来的工业下滑局面,而政府这一回应比预期要强硬一些.

工业家Louis Gallois呼吁降低劳工成本,因为这一因素令法国企业在竞争中处于劣势.作为回应,法国总理艾罗称,企业将根据员工人数享受相应的税惠政策,而该政策的资金来源则是提高营业税率与缩减支出.

上述措施力度不及Gallois在报告中提出的300亿欧元(384亿美元)薪资税减免.不过企业领袖称,一切在向正确的方向发展,尽管他们更倾向于直接减税.

经济学家认为,来自社会党的总统奥朗德向外界释出了正确讯息,即与德国相比,法国处于纪录低位的公债收益率(殖利率)可能低估了国内经济的脆弱程度.

"法国并不是注定要进入下行螺旋,但我们需要在国家层面出台激励政策,以重新掌控我们的命运."艾罗表示.

"法国必须重新成为一个伟大的工业国家."

该国政府将在明年向企业提供100亿欧元的税收优惠,并在2014年和2015年各增加50亿欧元,最终每年税惠规模达到200亿欧元并长期持续下去,相当于将劳工成本降低6%.

为了支持这项政策,主要增值税率将自2014年起从目前的19.6%调高至20%;适用于用餐账单和物业修缮的税率则从7%上调至10%.这两项举措共计可筹资60亿欧元.

法国政府还计划从明年开始通过减少公共支出和健康保险的方式,再节省125亿欧元.

艾罗在接受法国回声报采访时表示,上述举措将有助于在2017年以前创造超过30万个就业岗位,并帮助经济在同期增长0.5%.(完)