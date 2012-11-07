〔欧洲经济〕匈牙利称需要IMF/欧盟帮助,以在较长期内获得债务融资

路透布达佩斯11月6日电---匈牙利政府周二表示,仍希望与国际贷款人达成协议.

该国政府已耗费近一年的时间磋商融资保障,力争让投资者愿意为其债务负担融资,却拒绝在公共开支或其他措施方面作出让步.

负责与潜在贷款方协商的部长Mihaly Varga称,该国需要国际货币基金组织(IMF)和欧盟的帮助,以在较长期内获得债务融资.

"从融资方面来看希腊境况相对脆弱,"Varga周二在一场会议中表示.

匈牙利的债务与国内生产总值(GDP)之比接近80%,是欧盟东部国家中比例最高的国家.

在Varga恢复贷款保障协商的次日,欧盟执委会将对最新措施给出评估,主要是针对银行和外资企业的增税措施.匈牙利政府计划凭借这些措施来削减预算赤字,并避免因数年超出欧盟赤字上限而受到处罚.(完)