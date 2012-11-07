〔路透专访〕游艇商法拉帝拟收购中国品牌,瞄准当地中产需求--执行长

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透米兰11月6日电---意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti)执行长弗路裘(Ferruccio Rossi)周二对路透表示,公司考虑在2014年初购买一个中国品牌,以满足中国中产阶级日益上升的需求.中国山东重工集团是法拉帝的控股方.
"我们希望进入所谓的娱乐休闲领域,通过本地品牌和本地制造厂,为中国中产阶层生产6-8米长的较小游艇,"弗路裘在一款Riva游艇发布会的间隙表示.
"这项收购可能会在12-18个月后进行."弗路裘接受访问时称.
弗路裘表示,法拉帝亦考虑未来3-4年在某个亚洲证交所上市,证实了山东重工集团1月收购法拉帝时宣布的计划.
山东重工1月同意收购法拉帝75%的股权,进军规模70亿欧元的全球游艇业,并满足中国消费者日益增加的奢侈品需求.
山东重工是潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)的母公司,该集团已向法拉帝共计投资3.74亿欧元(4.7808亿美元),其中包括1.96亿欧元债务融资.
苏格兰皇家银行(RBS.L)和Strategic Value Partners持有法拉帝另外的25%股权.(完)
--编译 白云;审校 张涛
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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