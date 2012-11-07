〔日本政经〕央行应继续放松政策,直至实现3%通胀目标--反对党

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透东京11月7日电---日本主要反对党领袖安倍晋三周三表示:
* 日本央行应继续放松货币政策直至实现3%的通胀目标
* 若日本央行不能实现其政策目标,将要求其承担责任
* 若自民党掌权将会采取有力的货币宽松政策,以及所有可能的财政举措来对抗通缩
* 对抗通缩和修正日圆升值是经济政策的当务之急.(完)
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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