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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 08:31 BJT

〔日本政经〕央行应继续放松政策,直至实现3%通胀目标--反对党

路透东京11月7日电---日本主要反对党领袖安倍晋三周三表示:

* 日本央行应继续放松货币政策直至实现3%的通胀目标

* 若日本央行不能实现其政策目标,将要求其承担责任

* 若自民党掌权将会采取有力的货币宽松政策,以及所有可能的财政举措来对抗通缩

* 对抗通缩和修正日圆升值是经济政策的当务之急.(完)

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