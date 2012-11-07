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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 08:28 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收跌,因触及技术阻力位

路透纽约11月6日电---洲际交易所(ICE)美国棉花期货周二收跌,回吐较早涨幅,因棉花价格突破9日移动均线后,引发技术性抛盘.

ICE-成交最活跃的12月期棉合约CTZ2结算价跌0.30美分或0.40%,报每磅70.10美分,此前连续四个交易日在不到1美分的窄幅区间交投.

近月合约仍然承压,因高盛指数展期将于周三开始.而在美国总统大选结束之前,投资者也慎于作出新的押注.

市场等待美国农业部本周稍晚将公布的作物报告.美国棉花收割进行了四分之一,供给前景越来越清晰,但全球最大消费国--中国的需求愈发不确定.

农业部上月下调包括美国在内的几个国家出口预估,因中国收成增加,纺织厂用量减少,令其进口减少.

"本作物年度正进入第二季开端,生产以及供给数据接近确定,不过需求等方面我们就不能这么确定,"Knight Futures的资深棉花专家Sharon Johnson称.

过去三个月农业部上调供给预测、下调需求预测后,市场愈发悲观.农业部预计全球库存到明年7月底时将触及纪录,至略低于8,000万包的水平.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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