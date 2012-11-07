〔美国大选〕首次投票者投给奥巴马及罗姆尼的比例为二比一--调查

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透华盛顿11月6日电---路透/IPSOS在选举日进行的出口民调显示,首次投票的美国选民支持奥巴马及罗姆尼的比例为二比一,且更有可能相信国家正在正确的轨道上.
10位新选民中有近两位认为就业是最重要的议题,而已有投票经验的选民将就业问题摆在第一位者的比例则为十分之一.
在摇摆州俄亥俄州方面,出口民调显示,约有三分之二提前投票的选民选择奥巴马,而在罗姆尼则是在选举日获得同样比例的投票数.俄亥俄州低收入选民中投票给奥巴马及罗姆尼的比率则为二比一.(完)
--编译 张明钧;审校 于春红
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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