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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 08:14 BJT

〔美国大选〕CNN称罗姆尼在肯塔基州获胜,奥巴马在佛蒙特州获胜

路透华盛顿11月6日电---美国有线电视新闻网(CNN)周二报导称,共和党总统候选人罗姆尼在肯塔基州获胜,奥巴马在佛蒙特州获胜.(完)

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