〔中国个股〕中国水电称控股股东拟在未来六个月内增持公司股份

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透北京11月7日电---排名中国对外承包工程前三甲的中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)周三公告称,控股股东拟在未来六个月内增持公司股份.
公告并称,控股股东中国水利水电建设集团公司未来累计增持公司股份比例不超过公司总股本的2%,增持价格不超过其初始发行价每股4.5元人民币.本次增持将在六个月内完成,增持股份将自增持完成之日起锁定一年.
中国水电目前总股本为960,000万股,水电集团直接持有股份约占公司总股本的64.97%.
中国水电A股本周一起停牌,上周五收报3.51元人民币,过去一年累计跌33.27%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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