〔欧洲个股〕奔驰10月全球销量增长逾6%,但在中国销售再次下滑

路透法兰克福11月6日电---戴姆勒(DAIGn.DE)周二表示,麾下旗舰品牌奔驰(Mercedes-Benz)10月再次克服在中国这一主要成长市场销售疲弱局势,全球汽车销量增长逾6%,创下历来10月的销量纪录新高.

今年前10个月,包括奔驰10月销售的109,632辆汽车,总销量增长5.1%,至约107万辆.

"我们预计全年销售将创下新高,"奔驰销售主管Joachim Schmidt在声明中称.

尽管这似乎是正面消息,但奔驰持续严重落后于德国品牌宝马(BMWG.DE)和奥迪(VOWG_p.DE),后两者在中国市场成长更快.甚至在10月开始前,这两者各大致销售了110万辆汽车.

奔驰在中国仍销售疲弱.10月销量实际下降3.9%,至约15,900辆,奔驰将其归因于戴姆勒2011年10月销量"非常强劲".

戴姆勒补充称,10月旗下Smart汽车销量上升8.1%,使今年前10个月总体销量温和增长2.4%,或87,961辆汽车.(完)