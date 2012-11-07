《全球重要经济事件一览表》--11月7日-11月14日

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伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月8日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后将公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在加拿大蒙特利尔俱乐部讲话(1810).

印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森在挪威科技大学讲话(0915).

华盛顿--彼得森国际经济研究所就欧元区、中国和英国半年度经济展望举行午餐讨论会(1730).

密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在华盛顿大学举办的第九届企业金融年会上讲话,主题为美国经济和货币政策(0100).