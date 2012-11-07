《中国重要政经日程》--11月7日

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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=============================今日重要政经日程==========================
11/7(三)
--中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人定于2012年11月7日(星期三)16:30在人民大会堂三楼金色大厅举行新闻发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
11/8(四)
--中国共产党第十八次全国代表大会在北京召开.
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012(第十届)中国企业竞争力年会在北京举行,至10日.
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行.
11/15(四)
--2012财富CEO峰会在北京举行.
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
11/22(四)
--2012年度中国城市与资本市长论坛北京召开
11/24(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行.
11/27(二)
--2012年第一财经金融价值榜在北京举行.
11/29(四)
--第八届北京金博会召开,至12月2日.
12/7(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
--《中国企业家》杂志社主办的2012中国企业领袖年会在北京举行,至9日
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
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