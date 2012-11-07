《中国报摘》--其他报纸重要消息11月7日

**上海证券报**

--记者从中国证监会相关部门获悉,8月以来监管部门新批19家QFII(合格境外机构投资者)资格,近3个月QFII汇入资金新增近34亿美元;同时RQFII(人民币合格境外机构投资者)受到热捧,7月以来已有超过170亿元人民币境外资金通过RQFII投资A股市场.

--记者从工业和信息化部获悉,由于家电下乡政策即将于明年1月到期,工信部正在酝酿推出新的家电产业扶持政策.业内人士认为,节能补贴可能是未来政策的着力点.

--山东省计划到2015年前,钢铁企业由现在的21家重组为六大钢铁集团,钢铁总产能由目前6,307万吨减量调整到5,000万吨,沿海钢铁比重提高43%.

--券商人士透露,目前监管层正牵头部分证券公司探索基于券商自有平台下的"股权质押融资"业务,相关方案有望年底推出.分析人士认为,与此前推出的约定购回式交易相比,这一业务将更为灵活、更具操作性.

--消息人士透露,国家发改委近期可能特批中国化工集团旗下昌邑石化等五家炼厂,自2013年起获得合计1,000万吨/年进口原油配额,这将是国家层面首次向地方炼厂大规模敞开原油进口大门.

**第一财经日报**

--为拓宽资本工具补充渠道,推动资本工具创新,监管部门日前已向主要商业银行下发了相关指导意见(征求意见稿).

--十二五期间(2011-2015年),中国石油和中国石化的页岩气产量目标分别为26亿立方米和17亿立方米,如果顺利完成上述目标,两家公司未来三年在页岩气开发利用方面有望共获得17.2亿元的补贴.

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露,招商银行(600036.SS)(3968.HK)旗下的招银金融租赁计划在香港发行额度在3-5亿美元的债券,用于购买飞机船舶与大型设备等.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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