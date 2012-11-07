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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 08:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元试图收复200日移动均线切入位

0018GMT * 欧元/美元近期跌势令汇价在200日移动均线下方盘整 * 200日移动均线切入位/10月1日低位很关键,多头需要快速收复 * 若守在该水准上方,可能会令空头回补 * 下档可能限于38.2%费波纳奇回档位1.2737,该水准亦为6月高位 * 技术图表:(link.reuters.com/saq73t).(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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