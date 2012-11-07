《汇市简讯》美元/日圆短期内可能在79.6-80.66区间内交投

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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0030GMT * 50%的费波纳奇回档位/6月高位80.66压制走势 * 79.6附近的200日移动均线切入位/8月高点提供支撑 * 美元/日圆短期内很可能在79.6-80.66区间内交投 * 升穿80.66则将看向61.8%的费波纳奇回档技术位81.5 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/vaq73t).(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧
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