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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部260亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.48%
  五矿集团20亿元六个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,国开行及光大银行主承 
  国泰君安证券20亿元三个月期短融(主体评级AAA)招标,工行及建行等承销       
  华侨城集团20亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建设银行主承 
  青海投资集团6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,民生银行主承
  绍兴水务集团2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,华夏银行主承 
  富通集团4亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承 
  东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,中国银行主承    
  海亮集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,平安银行主承 
  汉江水利水电集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,工商银行主承
  天津钢管集团5亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,兴业银行主承
  东方市场(000301.SZ)2亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,上海银行主承
  秦山第三核电5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,国开行主承
  四川能源投资集团16.5亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,中信银行主承
  济宁矿业集团5亿元五年期中票(主体评级AA)簿记建档,民生银行主承
  宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,国开行主承
  太极实业(600129.SS)3.4亿元三年期中票(主体评级AA-)簿记建档,光大银行主承
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  二、新债上市:

  清华控股公司6亿元一年期短融041259062,票面利率4.83%
  兴化城市建投公司12亿元六年期固息债1280350,票面利率7.25%
  三环集团8亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280351,票面利率5.50%
  张家口建设发展集团6亿元七年期固息债1280360,票面利率7.00%
  曲靖公路建设公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280362,票面利率7.23%
  濮阳建设投资公司5亿元七年期固息债1280364,票面利率6.98%
  太仓恒通投资集团10亿元七年期固息债1280367,票面利率7.45%
  国奥投资发展公司4亿元六年期固息债1280371,票面利率6.89%
  浙江吉利控股集团15亿元三年期中票1282451,票面利率5.30%
  浙江诸暨中小企业3.2亿元两年期集合票据1283029,票面利率5.80%  
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  三、缴款:  
  
  国开行100亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债120243,基本利差1.05%
  国开行100亿元七年期付息(一年定存基准)金融债120244,基本利差1.40%
  锡山经济开发区7亿元七年期固息债1280376,票面利率6.99%
  苏州科技城7亿元六年期固息债1280377,票面利率7.32%
  山西汽车运输集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280379,票面利率6.28%
  财政部150亿元三个月期贴现国债129908,参考收益率3.0636%
  中国航空集团6亿元六个月期超短融 
  红狮控股集团8亿元一年期短融
  广安爱众(600979.SS)1.5亿元一年期短融
  顺鑫农业(000860.SZ)6亿元一年期短融 
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融
  四川煤炭产业集团10亿元一年期短融
  天津汽车模具公司1亿元一年期短融
  东莞控股(000828.SZ)2亿元一年期短融
  清华控股公司15亿元五年期中票   
  山西铝厂1亿元三年期中票 
  江苏悦达集团12亿元三年期中票 
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  四、还本付息:

  中国进出口银行55亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债020306到期兑付,基本利差0.75%
  神华宁夏煤业集团8亿元15年期固息债078067付息,票面利率5.80%
  横店集团控股公司5亿元10年期固息债078068付息,票面利率6.02%
  财政部277.6亿元10年期固息国债090007付息,票面利率3.02%
  建设银行(0939.HK)(601939.SS)400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1107001付息,票面利率5.70%
  海城城建投资公司8亿元七年期固息债1180154付息,票面利率8.39%
  山西焦煤集团47亿元五年期中票1182307付息,票面利率5.54%
  浙江铁路投资集团10亿元三年期中票1182308付息,票面利率6.15%
  天津医药集团公司8亿元五年期中票1182309付息,票面利率6.21%
  广东机场管理集团10亿元五年期中票1182310付息,票面利率5.54%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国券商融资类业务年内有望再获创新.上海证券报周三报导称,目前监管层正牵头部分
证券公司探索基于券商自有平台下的"股权质押融资"业务,相关方案有望年底推出.[ID:nSB2088089]
  --中国证券行业转融资业务试点范围进一步扩大.中国证券金融公司宣布,包括安信证券等
19家第二批转融资试点证券公司将在近日开展业务,至此转融资试点券商增至30家.[ID:nSB2088015] 
  
  国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩/边竞

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