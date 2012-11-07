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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 09:08 BJT

《汇市简讯》主要货币兑日圆脱离隔夜高位,市场关注美国大选结果

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* 欧元/日圆领跌日圆货币对,脱离纽约市场高位

* 美元/日圆下跌,但在80.00前方一线重现买单身影,79.95下方挂有停止单

* 澳元和新西兰元兑日圆仍有来自利差交易和日本散户需求,尤其在汇价走跌的时候

* 自民党的安倍晋三或将通胀目标设在3%,希望日本央行保持宽松政策立场

* 安倍将抗击通胀和抑制日圆升值视为首要任务 (完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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